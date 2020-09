Gertjan Martens en Knokke FC moeten in beker naar Crossing Schaerbeek: “Duel zo snel mogelijk beslissen” Steve Dinneweth

15u37 0 Knokke-Heist Eerstenationaler Royal Knokke Football Club trekt zaterdagavond in de vierde ronde van de Beker van België richting Crossing Schaerbeek A, de Brusselse club, die vorig seizoen de titel pakte in eerste provinciale. Nieuwkomer Gertjan Martens maakte vorige week zijn debuut bij Knokke.

De stevig uit de kluiten gewassen verdediger nam enige tijd geleden afscheid van het profvoetbal na een mooie carrière met passages bij onder andere KV Oostende, Waasland-Beveren en Antwerp. “Op een bepaald moment moet je een keuze maken”, klinkt het bij Martens. “Ik zag het niet zitten om nog te wachten op een eventuele kans bij een club in een hogere afdeling. Ik heb bewust de stap gezet naar het bedrijfsleven en ben in het transportbedrijf van mijn vader gestapt. Dit valt perfect te combineren met het voetbal bij Knokke, waar ik mijn favoriete hobby na de dagtaak voort kan uitoefenen. Voetballen tot je 75ste is geen optie, jammer genoeg.

Alles tot in de puntjes geregeld

“Sportief manager Kristof Arys had al eens gepolst of ik interesse had en ik hoorde bijzonder veel positieve zaken over deze mooie club. Ik kan meteen ook bevestigen dat alles hier tot in de puntjes geregeld is. Bovendien kende ik ook al enkele spelers en maak ik hier deel uit van een toffe bende, wat de integratie natuurlijk een pak vergemakkelijkt”, aldus Martens, die na het vertrek van De Sutter en Persoons wat extra ervaring met zich meebrengt naar de kustploeg. “Dit kan in bepaalde situaties wel interessant zijn, maar volgens mij maakt het niet uit of je al tweehonderd of tien matchen gespeeld hebt om telkens voluit te kunnen gaan. In eerste nationale zal er immers ook elke match negentig minuten moeten geknokt worden. Het is een erg lange en ongewone voorbereiding geweest en ik ben bijzonder blij dat het nu stilaan herbegint. Uiteindelijk train je altijd met een doel. We hebben vorige week al even geproefd van het echte werk met de bekermatch in Tilleur, zij het op ongetwijfeld het slechtste veld waar ik ooit gespeeld heb. In Schaarbeek zal het weer erop aankomen hen niet te veel hoop te geven door de wedstrijd zo snel mogelijk in ons voordeel te beslechten”, besluit Martens, die zondag 32 kaarsjes mag uitblazen.