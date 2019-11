Gerenoveerde Sint-Niklaaskerk bijna klaar voor opening, inwoners kunnen sparen voor uniek biertje: “Westkapelle kijkt uit naar dit ankerpunt” Mathias Mariën

20 november 2019

16u40 0 Knokke-Heist Naar aanleiding van het officiële openingsweekend van de gerenoveerde Sint-Niklaaskerk in Westkapelle lanceren het gemeentebestuur en UNIZO Westkapelle het unieke ‘Westkapelse Sint-Niklaasbier’. Ondertussen naderen de renovatiewerken hun eindpunt. Op 6 december moet alles klaar zijn. “Het zal werken worden tot de laatste minuut. Na 6 jaar en 8 maanden kijkt iedereen ongelofelijk hard uit naar dit ankerpunt", zegt Jan Bode, voorzitter van de Kerkfabriek.

De laatste loodjes ... Ondertussen weten ze in Westkapelle ook hoe dat voelt. De renovatie van de Sint-Niklaaskerk was - procedures inbegrepen - een werk van zéér lange adem. Meer dan zes jaar na de verwoestende brand is er nu eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Eind vorige week kreeg de kerktoren al terug een klok, woensdag werden de wijzers aangebracht. De aannemers stellen zowel binnen als buiten alles in het werk om klaar te zijn tegen 6 december. Om de heropening van de kerk extra in de verf te zetten, pakt het gemeentebestuur samen met UNIZO uit met een speciaal bier. “Een flesje van dit ambachtelijk gerstenat kunnen mensen enkel verkrijgen door vanaf zaterdag 23 november in de daaropvolgende twee weken te shoppen in de dorpskern van Westkapelle. Bij elk bezoek bij een lokale handelaar of beoefenaar van een vrij beroep krijgen ze op een spaarkaart een sticker. Wie 10 stickers heeft verzameld, kan zijn spaarkaart inruilen voor een flesje Sinterklaasbier en dit zolang de voorraad strekt”, zegt het gemeentebestuur.

Ambachtelijk abdijbier met respect voor de traditie

In brouwerij Van Steenberge in Ertvelde wordt ruim 300 liter Sintbier gebrouwen op basis van een 13de eeuws recept van de Augustijnenpaters van het voormalige middeleeuwse Sint-Stefanus klooster in Gent. Dit fruitig amberblond abdijbier van hoge gisting met een alcoholpercentage van 7% heeft een moutig en hoppig aroma. Voor de liefhebbers: de smaak is volmondig en mild met een subtiele vanilletoets. De afdronk is licht bitter en zacht. Als het brouwproces volgens schema verloopt, zou de lading op vrijdagavond 6 december in de Sint-Niklaaskerk moeten aankomen. Net op tijd voor de opening van de gerenoveerde Sint-Niklaaskerk dus. Ondertussen is ook duidelijk geworden dat de leerlingen van de basisschool in de schaduw van de kerk als eerste de kans krijgen om de vernieuwde kerk te bewonderen. “Zij hebben de werken van zéér nabij meegemaakt en krijgen de primeur”, bevestigt Jan Bode van de kerkfabriek.

8 december voor grote publiek

De kinderen zullen tussen 14 en 15 uur een rondleiding krijgen in de afgewerkte Sint-Niklaaskerk. Om 18 uur zal de bisschop vervolgens de wijding van de kerk en altaar verzorgen samen met de andere priesters van Knokke-Heist. Op dat moment wordt ook een relikwie van Sint-Niklaas in het nieuwe altaar ingemetseld. “Op zondag 8 december zal de kerk voor het eerst openstaan voor het grote publiek en is er de eerste eucharistieviering", gaat Jan Bode verder. “Meteen daarna om 11 uur wordt een receptie voorzien waar iedereen welkom is.” Tot 13 uur is de receptie gratis, maar wie wil, kan nog blijven tot 17 uur om de kerk van dichtbij te bewonderen. Er wordt heel wat volk verwacht. “Na 6 jaar en 8 maanden kijkt Westkapelle echt wel uit naar dit ankerpunt", besluit Jan Bode. Op 8 december kan de spaarkaart ook ingeruild worden voor het flesje Sint-Niklaasbier.