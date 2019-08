Gerard Demeyere en Frida Vermander vieren gouden huwelijksjubileum Mathias Mariën

27 augustus 2019

12u56 0 Knokke-Heist Op zondag 25 augustus vierden Gerard Demeyere en Frida Vermander hun gouden huwelijksjubileum bij hen thuis in de Weibroekstraat in Knokke-Heist.

Het echtpaar stapte in augustus 1969 in het huwelijksbootje in Lissewege. Schepen Piet De Groote feliciteerde samen met collega Kris Demeyere het gouden koppel. Gerard doet nog altijd aan ijsschaatsen en skeeleren. Frida is lid van Markant. Het paar heeft 1 zoon Kris en 2 kleinkinderen: Jules en Charles.

Levensloop van Gerard

Gerard is geboren in Lissewege op 29 augustus 1942. Hij komt uit een gezin van 10 kinderen. Zijn vader was landbouwer. Het gezin woonde in Zuienkerke. Gerard liep daar school en volgde ook avondschool in Blankenberge. Na zijn schoolperiode hielp Gerard een handje thuis op het landbouwbedrijf. Hij werd vrijgesteld van legerdienst. Daar heeft hij gedurende 2 jaar gewerkt als mekanieker voor auto’s. Daarna werd hij zelfstandig garagist.

Levensloop van Frida

Frida zag het levenslicht in Brugge op 22 april 1950. Ze was enig kind. Haar vader was bakker. Het gezin woonde in Lissewege. Frida liep school in OLVO Heist. Na haar schoolperiode werkte ze korte tijd in de Zam en de Brugeoise in Brugge. Later werkte ze, samen met haar man, in de zaak.