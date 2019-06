Genieten van paardensport en lifestyle tijdens Knokke Hippique Mathias Mariën

02 juni 2019

11u25 0 Knokke-Heist Paardenliefhebbers kunnen binnenkort opnieuw genieten van Knokke Hippique. Met dit evenement biedt Stephex Events iedereen, van klein tot groot, de kans om te proeven van de paardensport. Het is daarmee niet enkel geschikt voor de paardenliefhebber, maar zeker ook voor dagjestoeristen.

Zo kan er op de terreinen lustig geshopt worden in het lifestyle-dorp en kunnen de aanwezigen in alle rust genieten van een drankje in de plaatselijke strandbar. Ook aan de allerkleinsten is gedacht. Zij kunnen ravotten in een leuke speeltuin. “Voor de perfecte combinatie van topsport, shopping en entertainment moet je deze zomer dus in Knokke zijn”, zegt de organisatie. De toegang tot Knokke Hippique is bovendien volledig gratis. Het domein bevindt zich in de Westkappelestraat.

Het event vindt plaats tijdens verschillende weekends:

- 19 juni tot 23 juni

- 27-30 juni (vijfsterrenweek)

- 3 tot 7 juli

- 10 juli tot 14 juli

Alle info is terug te vinden op www.knokkehippique.com