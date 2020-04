Gemeenteraad komt voor het eerst digitaal samen Mathias Mariën

26 april 2020

09u36 0 Knokke-Heist De gemeenteraad van Knokke-Heist komt in april voor het eerst digitaal samen. Dat gebeurt donderdagavond om 19.30 uur.

Door de coronamaatregelen wordt het dus geen fysieke bijeenkomst in het Sociaal Huis, maar een videoconferentie waarbij de gemeenteraadsleden alle debatten thuis via hun computer volgen. De verschillende diensten hebben het nieuwe systeem via Microsoft Teams grondig uitgetest. Voor publiek is er geen plaats. De videoconferentie gaat niet live, maar de notulen van de vergadering worden achteraf gepubliceerd op de website van de gemeente. Vijf dagen voor de gemeenteraad zal het gemeentebestuur ook alle vragen publiceren die de oppositie aan de meerderheid zal stellen. Alle agendapunten die aan bod komen, staan online.