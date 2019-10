Gemeenteplein in Knokke-Heist krijgt meer groen en ruimte voor optredens Mathias Mariën

10 oktober 2019

18u11 0 Knokke-Heist Dinsdagavond kregen handelaars en buurtbewoners van het Gemeenteplein in Knokke-Heist de kans om samen met het gemeentebestuur en de ontwerpers een nieuw ontwerp uit te werken voor hun buurt.

Op woensdagavond werden dan de plannen en maquette van het vernieuwde plein uitgebreid voorgesteld. In het nieuwe ontwerp is er meer groen voorzien, speelfonteintjes, een overdekte luifel met een onverharde ondergrond voor petanque en kleine live concertjes. Het nieuwe concept zal nu verder verfijnd worden. Omdat er nog grote rioleringswerken in deze zone op stapel staan, zal het nog een paar jaar duren vooraleer de heraanleg van start gaat.