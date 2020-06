Gemeentehuis blijft enkel toegankelijk op afspraak Mathias Mariën

05 juni 2020

11u00 0 Knokke-Heist Ook na maandag 8 juni blijft het gemeentehuis op het Alfred Verweeplein enkel toegankelijk op afspraak en dit om de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus te kunnen blijven garanderen.

De dienst Burgerzaken vraagt de bevolking om documenten zoveel mogelijk digitaal aan te vragen. Je kan uiteraard ook fysiek naar het gemeentehuis komen. Dit kan dus enkel op afspraak.

De knop Afspraak vind je op de hoofdpagina (populair) op www.knokke-heist.be. Daar leg je je afspraak elektronisch vast. Kom je voor meerdere producten of personen, maak dan ook voor meerdere producten of personen een afspraak. Een afspraak maken kan enkel voor de volgende werkdag en de daarop volgende werkdagen uiteraard. Een afspraak maken kan ook via de knop e- loket, waar je eerst je product kiest en vervolgens een afspraak boekt voor dit product. Wil je vooraf telefonisch contact, dan kan dit uiteraard ook. Bel daarvoor naar het centraal nummer 050 630 100.