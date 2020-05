Gemeentebestuur vraagt om niet op piekuren naar markt te komen Mathias Mariën

26 mei 2020

17u00 4 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist roept op om niet op piekmomenten naar de markten af te zakken.

Vorige week mochten de markten op het Stationsplein in Heist en het Gemeente- en Alfred Verweeplein in Knokke opnieuw plaatsvinden. De gemeente stelde vast dat het overgrote deel van de bezoekers zich strikt aan de coronarichtlijnen hielden. Alleen op zaterdag ontstond er tegen de middag op de groentemarkt op het Gemeenteplein een tè grote volkstoeloop om de social distancing nog te kunnen garanderen. Het gemeentebestuur raadt inwoners en tweedeverblijvers dan ook aan om niet op het piekmoment tussen 11 en 12.30 uur naar de markt te komen maar vroeger hun boodschappen te doen, bij voorkeur in de daluren tussen 8 en 10 uur. De stewards zullen deze week de in- en uitstromen op de markt nauwgezet controleren zodat het maximumaantal bezoekers niet wordt overschreden.