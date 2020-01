Gemeentebestuur trakteert op 12 januari met muzikale ondersteuning van coverband Mathias Mariën

01 januari 2020

13u15 0 Knokke-Heist Op zondag 12 januari om 11 uur organiseert het gemeentebestuur van Knokke-Heist op het Alfred Verweeplein Klink & Drink, de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers.

Dit keer zorgen The Expendables voor de muzikale ambiance. Deze covergroep met professionele muzikanten brengt internationale hits met herkenbare dansmuziek. De band werd opgericht door Joost Van den Broeck, drummer bij onder andere Radio Guga, Te Gek en De Laatste Showband. Zanger/gitarist Filip Bollaert is een performer die vol passie en humor uitpakt met nummers van onder andere The Police, The Black Keys, Neil Diamond, Michael Jackson, Bruno Mars, Queen en Nielson. De Bruggeling durft ook zijn gevoelig en zwoele kant tonen met nummers als Let’s Get It On van Marvin Gaye of Wonderful Tonight van Eric Clapton.