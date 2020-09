Gemeentebestuur roept eigenaars strandcabine op om schade op te meten Mathias Mariën

28 september 2020

11u00 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist roept de eigenaars van een strandcabine op om zo snel mogelijk de schade aan hun cabine te bekijken.

Afgelopen weekend heeft storm Odette lelijk huisgehouden op onze stranden. Heel wat strandcabines hebben dan ook schade opgelopen. Dat is ook het geval in Knokke-Heist. De betrokken eigenaars worden dan ook gevraagd om de staat van hun strandcabine dringend te controleren of contact op te nemen met hun plaatser om dit te doen. “Alle strandcabines dienen van het strand te worden verwijderd tegen uiterlijk 14 oktober", geeft het gemeentebestuur nog mee.