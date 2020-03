Gemeentebestuur neemt extra maatregelen om personeel te beschermen Mathias Mariën

16 maart 2020

15u30 0 Knokke-Heist Om de verspreiding van het coronavirus te beperken en het eigen personeel ook te beschermen, neemt het gemeentebestuur van Knokke-Heist extra maatregelen inzake de dienstverlening bij de gemeentelijke administratieve en technische diensten.

De gemeente raadt zijn inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers aan om administratieve formaliteiten zoveel mogelijk elektronisch of telefonisch af te handelen. Via de website www.knokke-heist.be kan je al heel wat zaken digitaal melden of aanvragen. Alle gemeentelijke administratieve diensten in het stadhuis en Sociaal Huis en de afdeling Stadsonderhoud in ’t Walletje in Westkapelle werken enkel op afspraak. Het heeft dus geen zin om je aan te melden zonder een afspraak die je vooraf telefonisch of elektronisch met de dienst hebt vastgelegd. De culturele en sportieve centra en infokantoren zijn sowieso gesloten voor het publiek.