Gemeentebestuur Knokke-Heist vraagt inwoners de grens niét over te steken: “Maak liever een gezonde wandeling op het strand” Mathias Mariën

15 maart 2020

10u21 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist dringt er bij zijn inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers op aan om in de Zwinregio publieke plaatsen met veel volk absoluut te vermijden.

“De wereldwijde pandemie heeft reeds duidelijk bewezen dat het coronavirus zich van landsgrenzen niks aantrekt. Maak in de plaats daarvan met je gezinsleden of een paar vrienden een gezonde wandeling op het strand en in de natuur en neem daarbij de nodige voorzorgsmaatregelen”, zegt het gemeentebestuur. Sowieso wordt een bezoek aan Cadzand of Sluis al een pak moeilijker, aangezien de grensgemeenten extra maatregelen namen nadat zaterdag tal van Vlamingen de grens overstaken om toch te kunnen winkelen of een terrasje te doen. ““Als overheid, werkgever, horeca, winkelier, inwoner en bezoeker hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. We doen een dringend beroep op ieders gezond verstand om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen voor jezelf en je werknemers maar ook voor de inwoners en bezoekers van de gemeente Sluis", zegt burgemeester van Sluis Marga Vermue.