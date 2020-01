Gemeentebestuur Knokke-Heist in rouw: ereschepen Joseph De Groote (81) overleden Mathias Mariën

17 januari 2020

09u25 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist is in diepe rouw na het overlijden van ereschepen Joseph De Groote. De vader van huidig eerste schepen Piet De Groote overleed donderdagochtend op 81-jarige leeftijd. Naast zijn politieke loopbaan was Joseph ook erg actief in het verenigingsleven en baatte hij verschillende handelszaken uit.

Het college van burgemeester en schepenen maakte het nieuws zelf bekend. Joseph De Groote verbleef sinds enige tijd in het Woon-zorgcentrum O.V. Van Troost in Westkapelle en overleed daar donderdagochtend op 81-jarige leeftijd. Joseph zetelde jarenlang in de gemeenteraad en was maar liefst 22,5 jaar schepen in de kustgemeente. Hij diende bovendien drie burgemeesters: Eugeen Mattelaer, Manu Desutter en Graaf Leopold Lippens.

Politieke carrière

Joseph De Groote startte zijn politieke loopbaan als schepen van urbanisatie en gemeentelijk patrimonium op 19 maart 1971. Van 2 januari 1977 tot 23 april 1979 zetelde hij als gemeenteraadslid voor de CVP. Daarna nam hij opnieuw een schepenambt op omdat toenmalig schepen Graaf Leopold Lippens burgemeester werd. Van 1983 tot 1989 verhuisde De Groote opnieuw naar de gemeenteraad. Op 3 januari 1989 werd hij aangesteld als (tweede) schepen van personeel, onderwijs, middenstand en visserij voor Gemeentebelangen. Hij bleef dit mandaat uitoefenen tot 31 december 2000 en ging dan terug naar de gemeenteraad. Daar zetelde hij nog van 8 februari 2001 tot 3 januari 2007. Op 15 december 2006 werd hij nog gelauwerd als ereschepen voor zijn indrukwekkende staat van dienst in Knokke-Heist.

Professionele loopbaan

In de kustgemeente verwierf Joseph echter niet alleen bekendheid met zijn politieke mandaten. Naast zijn politieke loopbaan baatte De Groote namelijk nog diverse handelszaken uit. Tussen 1961 en 1975 runde hij een bakkerij–patisserie in de Kursaalstraat. Later – tussen 1976 en 1990 – baatte hij een tearoom uit op het Heldenplein. De man was bovendien bestuurslid van de Bakkersbond. Zijn politieke en beroepscarrière combineerde Joseph tevens met een druk verenigingsleven. Zo was hij stichtend lid van Kiwanis Knokke-Zoute en eerste voorzitter-stichter van de heemkundige kring Heyst Leeft. Hij stond ook aan de wieg van tennisclub Duinbergen en kreeg er daarna de eretitel van erevoorzitter. Hij engageerde zich eveneens als bestuurslid van de Bond van Kroostrijke Gezinnen (huidige Gezinsbond). Daarnaast was De Groote nog lid en bestuurder van tal van andere verenigingen en houder van diverse politieke mandaten.

Piet De Groote

Behalve zijn drukke en vele bezigheden in het dagelijkse leven, was Joseph ook een familieman. Hij laat 6 kinderen, 9 kleinkinderen en 1 achterkleinkind achter. Zijn zoon Piet De Groote trad in zijn politieke voetsporen en is momenteel eerste schepen van Knokke-Heist. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 25 januari om 10.30 uur in de Sint-Antoniuskerk in Heist.

Hieronder een indrukwekkend overzicht van zijn carrière:

• 1955-1958: voetballer bij KFC Heist

• 1964: stichtend lid jongerenafdeling CVP Heist-aan-Zee

• Vanaf 1966: bestuurslid NCMV Heist-Duinbergen (nu Unizo) waarvan 25 jaar als voorzitter

• 1975: vertegenwoordiger met stemrecht van de inrichtende overheid in de raad van bestuur van het Cultuurcentrum (toen nieuw opgericht). Later dat jaar werd hij aangeduid als lid van het dagelijks bestuur.

• 1977: kandidaat-beheerder IMEWO en INZO

• 1981-1994: vertegenwoordiger Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen

• 1989: vertegenwoordiger Intercommunale voor Zeewaterontzilting

• 1989-1994: voorzitter raad van bestuur Maatschappelijke Deinst gemeentepersoneel Knokke-Heist

• 1989-1995: bestuurder toezichtscommissie gemeentelijke muziekacademie

• 1991: vertegenwoordiger van pas opgerichte vzw Onderwijssecretariaat Vlaamse Steden en Gemeenten

• 1993-1995: vertegenwoordiger namens Gemeentebelangen in gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur

• 1993: vertegenwoordiger gemeenteraad in het overlegcomité gemeente/OCMW

• 1994: vertegenwoordiger algemene vergadering Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn

• 1995: participatieraad gemeentelijk onderwijs

• 1995: vertegenwoordiger Gemeentebelangen in de vzw Toerisme

• 1995: vertegenwoordiger PWA vzw

• 1995: vertegenwoordiger Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen (OMOB)

• 1995: vertegenwoordiger algemeen bestuur academie voor muziek en woord

• 1996: vertegenwoordiger Vereniging voor Openbaar Groen

• 2001: vertegenwoordiger toezichtscommissie deKunstAcademie

• 2001: lid politieraad

• 2001-2006: vertegenwoordiger raad van bestuur ISWa

• 2004: bestuurder PWA/Diensten.net