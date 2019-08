Gemeentebestuur geeft MiniMakz, De Zeeparel en Sint-Jansschool subsidie voor aankoop koffers voor emotioneel welzijn Mathias Mariën

26 augustus 2019

Knokke-Heist Basisscholen de MiniMakz en De Zeeparel van het gemeenschapsonderwijs krijgen een subsidie van het gemeentebestuur van Knokke-Heist voor de aankoop van een mindfulnesskoffer.

Veel leerlingen zijn kwetsbaar en hebben nood aan even ontspannen, dit om soms een woede-uitbarsting te voorkomen. De school wil de leerlingen motiveren om even tot rust en tot zichzelf te komen. Dat doen ze door in de klas met de box aan het werk te gaan, zowel individueel als klassikaal. Daarmee willen de MiniMakz en De Zeeparel inzetten op emotioneel welzijn van de kinderen. Het gaat om een totale investering van ongeveer 400 euro.

Ook de vrije basisschool Sint-Jansschool heeft bij het gemeentebestuur aangeklopt voor de aankoop van een koffer met educatief materiaal om te leren omgaan met een onverwachte crisissituatie. Het schoolteam vindt het aangewezen bijkomend in te zetten op het welzijn van de leerlingen en hun familie bij een onverwachte crisis zoals overlijden, een scheiding... “Mensen verschillen in het verwerken van hun emoties, verschillende factoren kunnen hierbij een rol spelen. We willen zorgen voor onze leerlingen en hun familie bij een crisis. Wij als school kunnen hiertoe bijdragen in het verwerkingsproces. Het verdriet bespreekbaar maken kan hierbij de eerste stap zijn”, motiveert de directie in hun aanvraag.

Met de gemeentelijke toelage van 400 euro zal de Sint-Jansschool een opbergkast aankopen met divers educatief materiaal dat ondersteuning kan bieden bij het verwerkingsproces. Het gaat daarbij onder meer om prenten- en informatieve boeken, knuffels, muziek, kleurplaten en knutselmateriaal, speelgoed dat kinderen de gelegenheid biedt om na te spelen, aangepaste gezelschapsspelen, troostboom, films, poëzie en gesprekskaarten. De school voorziet ook nascholing voor de leerkrachten om nog meer expertise te kunnen uitbouwen bij het begeleiden van een emotioneel verwerkingsproces bij kinderen.