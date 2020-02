Gemeente zet zoektocht naar monitoren verder met nieuwe sollicitatieronde Mathias Mariën

06 februari 2020

09u49 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist zet de zoektocht naar monitoren voor de speelpleinwerking verder. Daarvoor houdt het een nieuwe sollicitatieronde.

Het gebrek aan monitoren werd de afgelopen maanden pijnlijk duidelijk: zowel in de kerstvakantie als de krokusvakantie blijven enkele speelpleinen dicht door onderzetting. Jongeren die daar iets willen aan doen, kunnen zich kandidaat stellen tot 14 februari. “We hebben heel wat vacatures”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Een speelpleinwerking is jouw ding als je creatief bent ingesteld en het kind in je naar boven kan halen om op een enthousiasmerende manier kinderen van toffe spelactiviteiten te voorzien. Samen met andere monitoren zorg je dat kinderen dagelijks van een gevarieerd spelaanbod kunnen genieten en zo een aangename en hopelijk onvergetelijke vakantie op onze speelpleinwerking mogen beleven.” Solliciteren kan via www.knokke-heist.be/vacatures.