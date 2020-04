Gemeente vraagt inwoners opnieuw om géén gebruikte beschermingsmiddelen op straat te gooien Mathias Mariën

09 april 2020

08u57 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist roept opnieuw op om gebruikte mondmaskers, wegwerphandschoenen en papieren zakdoeken niet zomaar op straat te gooien.

“Nog steeds worden onze werklui van de gemeentelijke reinigingsdienst geconfronteerd met gebruikte beschermingsmiddelen die achteloos op het openbaar domein worden weggegooid”, klinkt het. “We vragen nogmaals om wat meer respect voor onze ploeg die dagelijks op stap is om de leefomgeving proper en gezond te houden.” Het is al de tweede keer op een week tijd dat ze in Knokke-Heist oproepen om op dat vlak meer burgerzin te tonen.