Gemeente verkoopt buiten gebruik gestelde goederen voor spotprijzen Mathias Mariën

14 augustus 2019

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist organiseert van zondag 25 augustus tot dinsdag 10 september een online verkoop waar je buiten gebruik gestelde goederen van het gemeentebestuur op de kop kunt tikken voor een spotprijsje.

Het gaat onder andere om voertuigen, meubels, machines, bewakingscamera’s en bouwmaterialen. De verkoop verloopt via het online veilinghuis Jorisco uit Sint-Niklaas. Het gaat om materiaal dat nog in goede staat is, maar overbodig werd of buiten gebruik gesteld is. Het aanbod en de veiling zelf vind je op https://www.jorisco.be/auction/auction/categories.asp?did=3968. Op zaterdag 31 augustus kun je het materiaal komen bekijken van 8 tot 12 uur tijdens onze kijkdag in het gemeentelijk depot ‘t Walletje 50 in Westkapelle. Ophaling kan uitsluitend op vrijdag 20 september van 8 tot 12 in ‘t Walletje 50.