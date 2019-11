Gemeente test Shop & Go: 30 minuten gratis parkeren in de handelszones van Knokke-Heist Mathias Mariën

12 november 2019

09u55 5 Knokke-Heist In overleg met de lokale middenstand richt het gemeentebestuur op verschillende locaties in het centrum van Knokke en Heist Shop & Go-parkeerplaatsen in. Het nieuwe systeem met sensoren in de grond wordt momenteel uitgetest rond het stadhuis op het Alfred Verweeplein. “Vanaf januari 2020 worden er meer dergelijke parkeerzones gecreëerd waar je 30 minuten gratis kunt parkeren”, zegt schepen van Mobiliteit Philippe Vlietinck.

Toen het gemeentebestuur eind 2018 het nieuwe parkeerplan aankondigde kwamen er een aantal opmerkingen van de lokale economie om het parkeerplan naar de handelaars toe klantvriendelijker te maken. Naar die verzuchtingen wordt nu geluisterd. Shop & Go is een oplossing die winkelen makkelijk maakt. Het Shop & Go-systeem werkt aan de hand van intelligente sensoren in het parkeervak. “Wanneer een auto parkeert, registreert de sensor de auto. Als na 30 minuten de auto nog steeds geparkeerd staat, wordt er een signaal verzonden naar parkeerwachters of de scanwagen en wordt er een retributie van 60 euro opgemaakt”, aldus het gemeentebestuur.

62 laad- en loszones omgevormd tot Shop & Go

Er zijn in Knokke-Heist 130 laad- en loszones, maar veel worden als parkeerplaats gebruikt. Vanaf januari 2020 worden 62 los- en laadzones in de Lippenslaan, de Dumortierlaan en de Kustlaan in Knokke en de Graaf d’Ursellaan in Heist omgevormd tot Shop & Go-parkeerplaatsen. Het is de bedoeling dat deze tegen het paasverlof 2020 operationeel zijn. De Shop & Go-parkeerplaatsen worden aangeduid met borden en de parkeervakken op de weg worden gemarkeerd met rode verf of tegels. Heel bewust wordt slechts de helft van de laadzones omgevormd tot Shop & Go,omdat de laad- en loszones nodig blijven voor distributie en retail. De mogelijkheid bestaat wel dat een aantal Shop & Go-zones tijdelijk worden uitgebreid naar aanleiding van de ingrijpende infrastructuurwerken in het centrum van Heist. Om de rotatie van de parkeerplaatsen zo hoog mogelijk te houden wordt ook overwogen om het Shop & Go-parkeersysteem ook in te voeren in de Kursaalstraat en de Knokkestraat. De uiteindelijke bedoeling van alle ingrepen is om de parkeerdruk in de kustgemeente te verminderen én een grotere rotatie te bekomen.