Gemeente peilt inwoners en tweedeverblijvers naar tuiniergedrag Mathias Mariën

11 mei 2020

08u52 0 Knokke-Heist Vanaf 1 januari 2021 verbiedt het gemeentebestuur van Knokke-Heist het gebruik van alle insecten- en onkruidverdelgers op zijn grondgebied, met uitzondering van de professionele landbouw. In aanloop naar dit pesticidenverbod, organiseert de dienst Milieu, Natuur en Landbouw een enquête waarbij aan de hand van een tiental vragen gepeild wordt naar het tuiniergedrag van inwoners en tweedeverblijvers.

Het gemeentebestuur heeft deze resultaten nodig om de bevolking in de nabije toekomst te helpen om zonder pesticiden aan de slag te gaan bij het tuinieren. Afhankelijk van de diverse tuiniersprofielen zal de dienst Milieu, Natuur en Landbouw een aanbod klaarstomen met cursussen, infoavonden, wedstrijden en acties. Deze week verschijnt de vragenlijst ook in het advertentie- en informatieblad Tam-Tam. “Het gemeentebestuur dankt in naam van de bijen de bevolking alvast voor hun medewerking”, klinkt het.