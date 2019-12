Gemeente organiseert eerste infomoment over verhoogde leegstandtaks Mathias Mariën

16u12 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist gaat de komende jaren proactief optreden tegen de leegstand in de winkelstraten. Dat kon u eerder al lezen in deze krant. Om de verhoogde taksen te duiden, organiseert de gemeente op 9 december een eerste infomoment.

Indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte van een handelszaak gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet overeenkomstig de functie wordt gebruikt, wordt de handelszaak opgenomen in het leegstandregister (bepaald bij grond- en pandendecreet). Opname in het leegstandregister houdt vervolgens ook in dat een belasting op leegstand verschuldigd zal zijn, welke aanzienlijk kan oplopen. Daarover wil de gemeente nu extra uitleg verschaffen. Iedereen is welkom op de infoavond over het nieuw belastingreglement op maandag 9 december om 19.30 uur in CC Scharpoord. Inschrijven kan via de website van de gemeente.