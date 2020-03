Gemeente lanceert ‘Knokke-Heist in cijfers’: alle informatie over de badplaats weergegeven in statistieken Mathias Mariën

06 maart 2020

16u03 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur lanceert met ‘Knokke-Heist in cijfers’ een gebruiksvriendelijke digitale tool met cijfers en statistieken.

“De vraag naar cijfers over verschillende thema’s binnen lokale besturen wordt de laatste jaren groter”n zegt het gemeentebestuur. “Maar ook inwoners, studenten, ondernemers en beleidsmedewerkers kloppen regelmatig bij de gemeente aan voor cijfermateriaal.” Via de website https://knokke-heist.incijfers.be/dashboard/ krijg je een zeer mooi en gebruiksvriendelijk overzicht. De tool heeft kant-en-klare dashboards. Met de checklist kunnen gebruikers ook zelf tabellen en grafieken samenstellen. Hoeveel criminaliteit is er in Knokke-Heist? Hoeveel procent van de mensen is 65+, hoeveel winkelpanden zijn er ... Tal van vragen worden er cijfermatig voorgesteld. Met één druk op de knop kan het resultaat bovendien worden vergeleken met gemeenten van dezelfde grootte of van dezelfde provincie bijvoorbeeld.