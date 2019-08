Gemeente lanceert infomarkt over ‘een van grootste infrastructuurwerken’ in Knokke-Heist Mathias Mariën

02 augustus 2019

10u05 30 Knokke-Heist Binnenkort start de grondige vernieuwing van de doortocht door Heist. De Elizabetlaan (N34) wordt samen met het Heldenplein en Vissershuldeplein omgevormd tot een aangename wandelboulevard. Het is een van de grootste infrastructuurwerken die in Knokke-Heist op stapel staan.

Daarom wil het gemeentebestuur iedereen goed informeren. Op donderdag 12 september organiseren ze tussen 17 en 21 uur een infomarkt in Zaal Ravelingen.Je kunt er alle plannen zelf ontdekken en krijgt de mogelijkheid om concrete vragen te stellen. Na de informatiemarkt zal er een permanente informatiestand rond deze ingrijpende werken gebouwd worden in het infokantoor van de dienst Toerisme in Heist.

Heldenplein en Vissershuldeplein verbonden met groene wandelboulevard

De Elizabetlaan is momenteel een weinig aantrekkelijke doorgaande as met tweemaal twee rijstroken. Deze worden teruggebracht tot één rijstrook in beide richtingen. De hele zone vanaf de grens met Zeebrugge tot aan de Krommedijk zal aangepakt worden zodat er een aangename wandelboulevard komt. Het Heldenplein wordt volledig heraangelegd en onder het plein komt er een rotatieve parking voor kortparkeren. Ook het Vissershuldeplein krijgt een make-over.

Iconische landmark van Neutelings Riedijk Architects

Rechtover het Heldenplein zal een driedelig woontorencomplex naar een ontwerp van het befaamde Rotterdamse bureau Neutelings Riedijk Architects verrijzen dat als iconisch landmark voor de deelgemeente Heist zal fungeren. De zone rondom de drie volumes zal als plein aangelegd worden. Op de gelijkvloerse verdieping is ruimte voor horeca en lokale handel. “Dit grote project zal ongetwijfeld heel wat praktische vragen bij de bevolking oproepen. De infomarkt is het moment bij uitstek om antwoord te krijgen”, stelt het gemeentebestuur. Aan de hand van een aantal informatiepanelen krijg je zicht op de timing en de fasering van de werken. Duidelijke ontwerpbeelden tonen hoe de doortocht er zal uitzien. Verschillende deskundigen van het gemeentebestuur, het studiebureau en de projectontwikkelaar van de Heldentorens geven toelichting en beantwoorden met veel plezier al je vragen. Wie er niet geraakt op 12 september kan later alle informatie bekijken in het toerismekantoor van Heist in de Knokkestraat. Na de informatiemarkt verhuizen alle informatiepanelen naar daar en iedereen kan er dan tijdens de openingsuren van het toerismekantoor terecht om het project te bekijken. Wanneer er iets wijzigt in de planning of fasering, zal dat ook aangepast worden zodat steeds de meest actuele informatie beschikbaar is.