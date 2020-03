Gemeente Knokke-Heist vraagt alle beschermend materiaal in te leveren Mathias Mariën

18 maart 2020

Knokke-Heist De gemeente Knokke-Heist roept op om beschermend materiaal in te leveren voor huisartsen

“Om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden is er dringend nood aan beschermend materiaal voor onze huisartsen”, zegt het gemeentebestuur. Ze vragen daarom aan elk bedrijf, winkel, groothandelaar of organisatie die beschikken over mondmaskers, handschoenen, veiligheidsbrillen en schorten om deze zo snel als mogelijk binnen te brengen bij de Technische Dienst in ’t Walletje 50 te Knokke-Heist (Westkapelle) van 9 tot 12 uur.