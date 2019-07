Gemeente investeert in drie nieuwe AED-toestellen Mathias Mariën

04 juli 2019

17u42 0 Knokke-Heist Knokke-Heist is sinds deze week drie automatische AED-toestellen rijker. Daarmee zet het gemeentebestuur verder in op een veilige badplaats.

“De extra toestellen komen er aan het stadhuis, het toerismekantoor en het cultuurcentrum”, zegt schepen Annie Vandenbussche (GBL). “Daarmee zetten we verder in op eerste hulp. Zo'n toestel kan echt het verschil maken." Aan het stadhuis werd donderdagmiddag een demonstratie gegeven over de werking. Burgemeester Leopold Lippens was een aandachtig toeschouwer en benadrukte het belang van de AED-toestellen in geval van nood.