Gemeente informeert bevolking over ‘indrukwekkende’ bijenzwermen: “Ze zijn niet gevaarlijk” Mathias Mariën

23 mei 2019

08u55 3 Knokke-Heist De ‘uittocht’ van de bijen in Knokke-Heist is dit jaar uitzonderlijk vroeg begonnen. In samenwerking met BeeOdiversity loopt in de kustgemeente al jaren een uniek project waarbij bijen fungeren als vliegende milieubewakers.

Het gemeentebestuur zet zich al jaren in voor de bijen. Over heel het grondgebied staan diverse kasten opgesteld en zijn bloemenweiden aangelegd om de bijenpopulaties het zoveel mogelijk naar hun zin te maken. Ze waarschuwen nu dat de bijen opnieuw aan hun uittocht zijn begonnen en ze dus veelvuldig te zien zullen zijn. “Nog tot eind juni vindt de natuurlijke volksvermeerdering van de bijen plaats. De bevolking hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Deze vluchten kunnen indrukwekkend en mogelijks zelfs ietwat verontrustend overkomen, maar gelukkig zijn bijen niet agressief. De natuurzwerm is een proces dat het bijenvolk reeds 200 miljoen jaar uitvoert en enkel bedoeld is om voor een gezond nageslacht te zorgen en als soort te overleven”, laat de gemeente weten.