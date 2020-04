Gemeente herstelt strand en cabines na storm: “Het lijkt momenteel veeleer op een slachtveld” Mathias Mariën

01 april 2020

09u13 2 Knokke-Heist Door de hevige rukwinden van afgelopen weekend zijn heel wat strandcabines in Knokke-Heist beschadigd. De gemeente zal daarom starten met herstellingswerken.

“Het strand met opgewaaide strandhopen lijkt momenteel dan ook veeleer op een slachtveld”, zegt het gemeentebestuur. Om dit alles vlot op te ruimen en enkele zaken te herstellen, zijn werklui van de afdeling Stadsonderhoud en de firma Aertsen manueel en met bulldozers in de weer om het strand in orde te brengen. Heel wat strandcabines van particulieren hebben zware schade opgelopen. Niet alle eigenaars mogen echter omwille van de coronamaatregelen naar de kust komen om hun strandcabine te herstellen. Daarom zal de afdeling Stadsonderhoud deze cabines herstellen of wegnemen en opslaan in de gemeentelijke bergplaats in ‘t Walletje in Westkapelle. Omdat er de komende dagen opnieuw wind wordt voorspeld, waardoor de werken op dat moment even zullen gestaakt moeten worden. Alles samen zullen de nivellerings- en herstellingswerken een drietal weken duren.