Gemeente denkt aan insecten, plant 12 bloemenweides én deelt gratis bloemzaadjes uit Mathias Mariën

17 juni 2019

21u49 0 Knokke-Heist De gemeente Knokke-Heist heeft 12 bloemenweiden ingezaaid als voedselbron voor bijen en andere insecten. Om de inwoners te motiveren hetzelfde te doen, deelt de gemeente gratis bloemenzaad uit.

“Wil jij ook een bloemenweide bij je thuis en zo je steentje bijdragen aan de biodiversiteit? Zaai dan je eigen bijentuin in en help ons om van Knokke-Heist een grote bloemenzee te maken. Zaadmengsels geven je tuin niet alleen een adembenemend uitzicht, maar zijn ook een paradijs voor bijen en vlinders.”, klinkt de oproep van de gemeente. “Je kan van hun pracht genieten tot de eerste vorst.” Het bloemenzaad is momenteel gratis te verkrijgen in onderstaande gemeentelijke gebouwen en bij een lokale handelaars (zolang de voorraad strekt)

• Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1, Heist

• Janaprint, Sint-Antoniusstraat 43, Heist

• Hairline Martine, Kursaalstraat 39, Heist

• Eddy Druk, Kursaalstraat 41-43, Heist

• Comodo, Bondgenotenlaan 69a, Heist

• For Freedom Museum, Ramskapellestraat 91, Ramskapelle

• Apotheek Lefever-De Cloedt, Dorpsstraat 110, Westkapelle & Kalvekeetdijk 139

• Stadhuis Knokke, Alfred Verweeplein 1, beneden aan onthaal of op 1ste verdiep bij dienst milieu

• Dienst Toerisme, Zeedijk 660, Knokke

• CC Scharpoord, Maxim Willemspad 1, Knokke

• Happy Feet, Gemeenteplein 34, Knokke

• Horizon Net, Gemeenteplein 22, Knokke

• Zoute People Pers Shop, Sparrendreef 76, Knokke

• Zoete Polder, Hazegrasstraat 85, Knokke

• Keurslager De Cock, Alfred Verweeplein 2, Knokke