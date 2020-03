Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat De Zwinduinen Mathias Mariën

06 maart 2020

16u10 0 Knokke-Heist Op zondag 8 maart om 14 uur organiseert Natuurexploratie een geleide natuurwandeling in het natuurreservaat De Zwinduinen. Thema is dit keer de overgang van winter naar vroege lente in het duin.

De lente moet nu normaal op gang komen en de natuur uit de winter ontwaken. De ietwat koudere nachttemperaturen van deze dagen, kunnen er toe leiden, dat de trek van de gewone pad en bruine kikker die in de tweede helft van februari is gestart even een halt wordt toegeroepen. Niettemin kijken de deelnemers uit of reeds exemplaren in de poelen aanwezig zijn.

Maar ook de eerste voorjaarsbloeiertjes hebben hun bloempjes geopend en geven de vegetatie hun eerste lentekleurtjes. De gids gaat op zoek naar de zandhoornbloem, gewone & vogelmuur, speenkruid, vroegeling, kleine veldkers, klimopereprijs en wie weet de eerste maartse viooltjes. En mogelijiks is ook wilde narcis vroeg in bloei dit jaar. In de regio is enkel in de Zwindunien de echte wilde narcis terug te vinden.

En zodra de eerste bloempjes er zijn, merken we ook de eerste insecten op. Enkele vlindersoorten, zweefvliegen en hommels verschijnen op zoek naar de eerste nektar. Kortom, de natuur is uit haar winterslaap ontwaakt. De natuurliefhebbers maken ook wel een mooie kans op een ontmoeting met roofvogels als buizerd en sperwer die in dit prachtige duingebied vertoeven en broeden. Als de zon dan nog even wil schijnen, kunnen buizerds de lentekriebels krijgen en de balts aanvatten.

Net als trouwens jaarvogels als roodborst, winterkoning, zanglijster, kool- en pimpelmees die bij de warmte van het eerste lentezonnetje hun zang aanvatten om hun territorium af te bakenen. Maar ook de eerste vroege zomergasten en doortrekkers als boomleeuwerik en mogelijks roodborsttapuit kunnen reeds in het gebied aanwezig. Kortom de natuur is in lentestemming.

Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers betalen 2,50 euro met een maximum van 5 euro per gezin.