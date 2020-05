Geen triatlonwedstrijden in Knokke-Heist deze zomer Mathias Mariën

04 mei 2020

12u46 0 Knokke-Heist Komende zomer zullen er geen triatlonwedstrijden plaatsvinden in Knokke-Heist. Ook de Zwintriatlon en Halve Triatlon in september worden geannuleerd.

De gemeente Knokke-Heist staat al sinds jaar en dag gekend als dé triatlongemeente aan de kust. Elke jaar nemen meer dan 3.000 sportievelingen van alle leeftijden deel aan een van de vier triatlonevenementen. Het is dan ook met spijt in het hart dat het gemeentebestuur ten gevolge van de COVID-19-pandemie de beslissing genomen heeft om de Iron Kid en Finishers Triatlon op 21, 22 en 23 augustus 2020 en de Zwintriathlon en Halve Triatlon op 2 en 5 september 2020 te annuleren.

“Als organisator van de Zwintriathlon en Halve Triatlon moet de Sportdienst van Knokke-Heist rekening houden met de verschillende regelgeving in twee landen. Samen met de gemeente Sluis werd beslist dat deze sportwedstrijden dit jaar niet kunnen doorgaan”, zegt het gemeentebestuur. “De gezondheid primeert en gezien de huidige omstandigheden en de toekomstige onzekerheden is het onmogelijk om deze wedstrijden in veilige omstandigheden voor alle deelnemers, medewerkers én het publiek te kunnen organiseren.”

Al wie reeds ingeschreven is voor een of meerdere triatlonwedstrijden, wordt door de Sportdienst op de hoogte gebracht van de annulering. Wie inschrijvingsgeld betaald heeft, heeft de keuze om het bedrag integraal terug te krijgen of om zijn/haar inschrijving om te zetten naar de volgende editie in 2021.