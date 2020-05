Geen politiecontroles meer aan gemeentegrenzen van Knokke-Heist, voorlopig wél nog aan grens met Nederland Mathias Mariën

07 mei 2020

17u47 0 Knokke-Heist De controle op niet-essentiële verplaatsingen van en naar Knokke-Heist gaan van de allerhoogste naar de allerlaagste prioriteit. Controles aan de gemeentegrens zullen er dus nog amper zijn. De reden valt niet ver te zoeken: door de versoepelde maatregelen zijn er heel wat geldige redenen om naar de kustgemeente af te zakken.

De voorbije weken schreef de politiezone nog meer dan 600 processen-verbaal uit voor de niet-essentiële verplaatsingen, maar daar zal nu dus verandering in komen. De focus in Knokke-Heist wordt gelegd op het controleren van social distancing en samenscholingen. Waar tot nu aan elke invalsweg gecontroleerd werd, zal dat nu niet meer gebeuren. Knokke-Heist binnen en buiten rijden, zal dus probleemloos kunnen gebeuren. Met de opening van de winkels wordt controle op voldoende afstand bewaren belangrijker. Of dat meteen ook betekent dat tweedeverblijvers welkom zijn, wil burgemeester Leopold Lippens evenwel niet zo formuleren. “We volgen de federale maatregelen op”, zegt Lippens. “Hoe we dat gaan controleren? Dat zullen we nog zien.”

Belangrijk: aan de grensovergang tussen Knokke-Heist en Sluis blijft wél een controlepost behouden. Dat zal minstens tot begin juni gebeuren. Op dat moment worden de maatregelen in Nederland versoepeld en zal de politiezone opnieuw bekijken wat er met de controlepost moet gebeuren.