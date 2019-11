Geen hotel op nieuw ondergronds casino van Knokke, wel groene long bovengronds Mathias Mariën

01 november 2019

12u19 0 Knokke-Heist De plannen voor het nieuwe casino van Knokke zijn eindelijk afgerond. Behalve de beschermde Rene Magrittezaal gaat het casino volledig tegen de vlakte. Bovengronds komt een kunst- en evenementenhal van maximum drie meter hoog, terwijl de speelzaal ondergronds gaat. Een hotel komt er - in tegenstelling tot de eerste plannen - niet.

Het zal wellicht nog enkele jaren duren vooraleer de nieuwe constructie er staat, maar na jarenlange discussies zijn de plannen voor het nieuwe casino eindelijk definitief. Op de plaats van het casino komt een kunsthal waarbij ook plaats is voor een multifunctioneel evenementencenter die mogelijkheid zal bieden voor expo’s, congressen en diverse andere activiteiten. In tegenstelling tot de eerste plannen komt er evenwel géén hotel of appartementsgebouw op bovenstaande verdiepingen. Onder de Canadasquare zal de ondergrondse speelzaal van het casino verrijzen. Ondergronds zal ook plaats zijn voor een parkeergarage voor 500 wagens, een nachtclub en een wijnbar. Bovengronds wordt het plein omgevormd tot een plaats met veel groen. Wanneer de eerste spa in de grond gaat, is nog niet duidelijk. In een volgende fase wordt de ontwerpprocedure opgestart en er volgt ook nog een bijeenkomst met de buurtbewoners.