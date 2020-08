Géén Carnaval Heist in 2021: “Met pijn in het hart, maar een logische beslissing” Mathias Mariën

28 augustus 2020

11u13 444 Knokke-Heist Carnaval Heist gaat in 2021 niet door. Dat is vrijdagochtend beslist door het gemeentebestuur van Knokke-Heist. “Het is met spijt in het hart, maar alle partijen zijn unaniem akkoord dat dit de beste beslissing is", zegt bevoegd schepen Jan Morbee (GBL).

Carnaval is traditioneel een groot feest in Heist en het gebeuren groeide de voorbije jaren uit tot een absoluut succes. In 2021 worden evenwel alle activiteiten die te maken hebben met carnaval afgelast. Naar de reden is het niet ver zoeken: het coronavirus. “Woensdagavond is de werkgroep rond carnaval al samengekomen om te bespreken hoe we het zouden aanpakken. Uiteindelijk kwamen we unaniem tot het besluit dat een algemene afgelasting de beste oplossing is”, zegt schepen Jan Morbee. Knokke-Heist is niet de eerste gemeente in ons land die deze beslissing neemt. Helemaal onverwacht komt het nieuws ook niet. Voor de karrenbouwers was snelle duidelijkheid evenwel belangrijk.

Alles of niks

Een ‘carnaval light’ was in de badplaats geen optie. Zowel de carnavalisten, karbouwers als het gemeentebestuur waren voorstander voor duidelijkheid. Alles of niks dus. “Een tussenweg was er eigenlijk niet”, aldus Morbee. “Natuurlijk doet het pijn om deze beslissing te moeten nemen. Carnaval in Heist was uitgegroeid tot een absoluut topevenement. Maar uiteindelijk is het wel een logische beslissing. In 2022 willen we allemaal samen beter voorbereid dan ooit terugkomen voor een nieuwe editie. Iedereen zal waarschijnlijk ook beter beseffen wat we hebben moeten missen." De beslissing om alle activiteiten af te gelasten werd vrijdagochtend goedgekeurd in het schepencollege. Er wordt bekeken in welke mate de carnavalsgroepen (financieel) kunnen ondersteund worden.