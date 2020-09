Geen badkledij of blote bovenlijven toegelaten: Knokke deelt voor het eerst 7 GAS-boetes uit Mathias Mariën

18 september 2020

19u23 1 Knokke-Heist De gemeente Knokke-Heist heeft afgelopen zomer voor het eerst zeven mensen een GAS-boete gegeven die de dresscode op straat niet hebben gerespecteerd.

Ook in de zomer van 2019 gold al dergelijke dresscode in Knokke-Heist, maar toen werden hiervoor nog geen GAS-boetes uitgeschreven. Sinds deze zomer werd de dresscode opgenomen in het politiereglement. Concreet is het verboden om in badkledij en bloot bovenlijf door de winkelstraten of het centrum te wandelen. Enkel op de zeedijk of het strand is dat toegelaten.

Ondanks diverse sensibiliseringsacties met jobstudenten en stickers bij horecazaken hielden verscheidene dagjestoeristen zich niet aan de regels. Er werden zeven dossiers opgesteld met een GAS-boete tot gevolg. Het gaat om vijf meerderjarigen en twee minderjarigen. Twee van de zeven zijn afkomstig uit Frankrijk. Het merendeel van de overtredingen werd vastgesteld in de Lippenslaan (4). Daarna volgen de Kustlaan (2) en het Van Bunnenplein (1). De boete kan oplopen tot 350 euro.