Gedenkplaat voor pater Kamiel Bulcke onthuld Mathias Mariën

01 september 2020

15u34 0 Knokke-Heist Dinsdagochtend onthulde het gemeentebestuur van Knokke-Heist in aanwezigheid van Debassh Prusty, afgevaardigde van de Indische ambassade, aan de muur rond de Sint-Vincentiuskerk in Ramskapelle een gedenkplaat met afbeelding van pater Kamiel Bulcke.

Kamiel Bulcke was een Belgische jezuïet, missionaris in India en befaamd linguïst. Bulcke werd internationaal bekend omwille van zijn doctoraatsthesis over de Ramayana en de publicatie van een woordenboek Engels-Hindi dat nog steeds het meest gebruikte in Noord-India is.