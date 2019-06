Frontale aanrijding langs Sluisstraat: beide bestuurders afgevoerd Mathias Mariën

01 juni 2019

06u22 3 Knokke-Heist Langs de Sluisstraat in Knokke gebeurde vrijdagavond een zwaar verkeersongeval tussen twee voertuigen.

De frontale aanrijding gebeurde omstreeks 22.30 uur. Door een onduidelijke reden week de bestuurder van een personenwagen die richting Sluis reed, af van zijn rijvak en kwam zo frontaal in botsing met een tegenligger. De klap was enorm. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en dienden de slachtoffers ter plaatse de eerste zorgen toe. Beide bestuurders werden naar het ziekenhuis overgebracht. De wagens raakten volledig vernield. Door de botsing was de Sluisstraat gedeeltelijk versperd. De politie deed de vaststelling. De brandweer kwam met een signalisatievoertuig ter plaatse om het verkeer in hoede banen te leiden.

