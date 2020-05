Fototentoonstelling van Anton Corbijn beleeft eind september wereldpremière in Knokke-Heist Mathias Mariën

22 mei 2020

10u15 0 Knokke-Heist De wereldpremière van MOØDe – de foto-expo van Anton Corbijn in cultuurcentrum Scharpoord – werd begin april uitgesteld, maar de nieuwe datum ligt nu vast.

Van 26 september tot 10 januari 2021 stelt Cultuurcentrum Knokke-Heist de iconische portretfotografie en modecultuur van Anton Corbijn tentoon. In MOØDe presenteert de internationaal toonaangevende fotograaf en filmmaker in wereldpremière beelden uit zijn rijke oeuvre, waarin hij de cross-over opzoekt tussen fotografie en de modewereld, en daarmee de term ‘mode’ in de meest ruime zin omarmt.

De portretten die Corbijn maakte van onder andere Alexander McQueen, Tom Waits, Kate Moss of van Naomi Campbell hebben inmiddels een iconische status verworven. Als visual director achter Depeche Mode en door zijn decennialange samenwerking met onder meer U2 heeft hij een stempel gedrukt op hoe we kijken naar een belangrijk stuk hedendaagse cultuur.

Ticketverkoop

Met MOØDe bewijst Anton Corbijn dat mode overal is. De tentoonstelling met bijna 200 werken, waarvan vele voor het eerst worden getoond, is vanaf eind september in wereldprimeur te zien in Knokke-Heist. De ticketverkoop start op maandag 24 augustus samen met de algemene ticketverkoop van het Cultuurcentrum.