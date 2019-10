Fototentoonstelling ‘Rond de Noordzee’ te gast in Zwin Natuur Park Mathias Mariën

01 oktober 2019

07u27 0 Knokke-Heist Van 3 oktober tot en met 28 november is de foto-expositie ‘Rond de Noordzee’ te gast in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. De expositie vertelt het verhaal van de reis die reportagemaker Arnout Hauben maakte rond de Noordzee.

Arnout Hauben, onder meer gekend van het tv-programma ‘Ten Oorlog’, trok met cameraman Philippe Claes en de West-Vlaamse dronepiloot Ruben Callens helemaal rond de Noordzee. Hun reis begon in het Zwin, leidde via de Engelse oostkust naar de Shetland eilanden om dan via de Noorse fjorden af te dalen tot in Denemarken. Via de Duitse en Nederlandse kust ging het naar eindpunt Antwerpen. Tijdens deze avontuurlijke tocht laat Hauben de kijkers kennismaken met de rijke geschiedenis - van de ijstijd tot nu -, de verschillen maar ook vele gelijkenissen tussen de volkeren die leven naast en met de zee, en de uitdagingen voor de toekomst, zoals klimaatveranderingen. Het resultaat was dit voorjaar te zien in de tiendelige reeks op tv-zender één.

Boek- en fotovorm

De reeks leeft inmiddels verder in boekvorm en in een fototentoonstelling. Het Zwin was hét vertrekpunt van hun reis rond de Noordzee en is ook het beginpunt van de tentoonstelling. Het is dus niet toevallig dat de expo “Rond de Noordzee” neerstrijkt in het Zwin Natuur Park. Net zoals de tv-reeks en het boek nodigt de tentoonstelling uit om de landen rond de Noordzee zelf te ontdekken.

De tentoonstelling vertelt het verhaal van hun trektocht. Een infobord leidt de bezoekers in en nodigt hen uit om mee op reis te gaan doorheen de tentoonstelling in 25 sprekende beelden. Bij elke foto geeft een korte duidende tekst het persoonlijke verhaal en de ervaring weer die Arnout Hauben op deze tocht beleefde. De expo begint met een beeld van het oerlandschap van het Zwin, en eindigt in de haven van Antwerpen. De tentoonstelling is niet enkel een reis rond de Noordzee, maar ook een reis door de tijd.

De tentoonstelling is te bezoeken in de panoramazaal van het bezoekerscentrum van het Zwin Natuur Park en is inbegrepen in de toegangsprijs tot het park. Het boek ‘Rond de Noordzee’, geschreven door Lander Deweer en uitgegeven bij Polis, is tijdens de tentoonstelling in de shop van het Zwin Natuur Park te koop.