For Freedom Museum verwelkomt 75.000ste bezoeker Mathias Mariën

24 december 2019

12u59 0 Knokke-Heist Het For Freedom Museum in Ramskapelle zette haar 75.000ste bezoeker in de bloemetjes. De gelukkigen waren het echtpaar Mona en Benjamin Kronz-Koltes uit Kelle am See nabij Trier (Duitsland).

De 75.000ste bezoeker is een mooie bekroning voor het team van conservator Freddy Jones. Zij zetten zich al ruim 10 jaar in voor het museum en blijven het verder ontwikkelen. Volgend jaar neemt het museum deel aan het VRT-programma Andermans Zaken gepresenteerd door Kamal Kharmach. Het programma komt in het voorjaar 2020 op de buis en zal het museum wellicht een nog grotere nationale bekendheid opleveren.

Unieke collectie

Het For Freedom Museum brengt op een bruisende en realistische wijze de sombere tijden van de Tweede Wereldoorlog in beeld. Geen enkele inwoner uit de Zwinstreek en West-Zeeuws-Vlaanderen bleef tussen 1940 en 1944 gespaard van repressie en ontbering. Deze zwarte periode in onze geschiedenis vormt het hoofdthema van het museum. Het museum herbergt drie impressionante collecties. Patrick Tierssoone en Freddy Jones, twee oude schoolvrienden met een passie voor geschiedenis, stellen hun unieke verzamelingen originele voertuigen en uniformen ter beschikking. De Belgian Aviation History Association (Bahaat), een erkend vereniging van luchtvaartarcheologen, is de derde partner met een indrukwekkende tentoonstelling van opgegraven vliegtuigrestanten. Tot 6 september kun je er ook de tentoonstelling Helden van de Noordzee: Vissers en Mijnen ontdekken. Een ode aan de Vlaamse vissers die tijdens WO II omkwamen toen hun schip op een mijn liep.

Het For Freedom Museum is tijdens de Kerstvakantie dagelijks geopend van 10 tot 17 uur (25 en 26 december en 1 januari gesloten).