For Freedom Museum verwelkomt 70.000ste bezoeker. Ze ziet er haar vaders uniform hangen Mathias Mariën

13 augustus 2019

12u22 0 Knokke-Heist Het For Freedom Museum, dat tien jaar bestaat, heeft de 70.000ste bezoeker in de bloemetjes gezet. Gillian Johnson met dochter Elly uit Buckden in het oosten van England was de gelukkige. Via haar vader heeft zij een opvallende link met het museum.

De vrouw was op uitnodiging van de familie van auteur Jean-Paul Marchal (‘De bevrijding van Gent’ en ‘De bevrijding van Knokke-Heist’) op bezoek in de badplaats. Haar vader Gordon Rankin Johnson, Brits oud-strijder, diende tijdens WO II in de Royal Tank Regiment. Hij had onder andere de strijd in Noord-Afrika meegemaakt, waarbij hij deel uitmaakte van de 7th Armoured Division, bijgenaamd de Desert Rats.

Gordon Johnson was met zijn Royal Tank Regiment een van de bevrijders van de stad Gent. Na de bevrijding kwam auteur Jean-Paul Marchal in contact met Gordon en werd hij de vriend des huizes. Hij schonk zijn Battle Dress - zijn militair uniform - aan Marchal, die het in bruikleen gaf aan het For Freedom Museum, waardoor het nu daar te bezichtigen is.

Het For Freedom Museum in Ramskapelle is een museum waarin aandacht wordt besteed aan de bevrijding van West-Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog en aan de Slag om de Schelde. In totaal kwamen in tien jaar tijd al meer dan 50 nationaliteiten uit de hele wereld langs in het museum.

Met de nieuwe plannen van het For Freedom Museum en de deelname aan een gloednieuwe VRT-serie ziet het hele team al uit naar de viering van de 100.000ste bezoeker.