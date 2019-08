For Freedom Museum brengt ode aan overleden vissers tijdens WO II en mikt op extra bezoekers met televisieprogramma Mathias Mariën

11u59 2 Knokke-Heist Het For Freedom Museum in Knokke-Heist brengt een ode aan de Vlaamse vissers die om het leven kwamen tijdens WO II toen hun vaartuig op een mijn liep. ‘Helden van de Noordzee’ is een eigenzinnige expositie met een unieke dynamiek vol emotie en beleving. Het museum is binnenkort bovendien te bewonderen in een nieuw televisieprogramma.

Tijdens WO II kwamen meer dan 200 Vlaamse vissers om het leven toen hun schip op een mijn liep. Tijdens de tentoonstelling, die loopt van 6 september dit jaar tot 6 september 2020 beleef je hun ervaringen. “Mensen moeten bovendien weten dat 75 jaar na de bevrijding het gevaar voor mijnen en bommen op de zeebodem nog steeds een bedreiging is voor onze vissers”, zegt curator Danny Jones. ‘Helden van de Noordzee’ is dan ook een ode en eerbetoon aan hen die het leven lieten om de bevolking te sparen van een hongersnood. Het museum presenteert een beleving met geluid- en beeldeffecten waarbij bezoekers de angst en de heldenmoed van de vissers kunnen herbeleven. Daarbij vernoemen ze al de namen van de vissers die omkwamen.

Er is trouwens nog extra goed nieuws voor het For Freedom Museum. Het museum komt binnenkort aan bod in het VRT-programma De Zaak waarin presentator Kamal Kharmach ondernemingen helpt met bepaalde problemen. In dit geval is dat het gebrek aan nationale en internationale bekendheid van het For Freedom Museum. Bedoeling is om meer bezoekers te lokken.