Foodfestival op strand van Knokke keert terug met twéé weekends: “Absolute toprestaurants moeten weigeren om lokale horeca kans te bieden” Mathias Mariën

11 februari 2020

13u21 0 Knokke-Heist Mise en Plage - het eerste foodfestival op het strand van Knokke - krijgt komende zomer een vervolg. Door het grote succes van de eerste editie besloot het gemeentebestuur deze keer twéé weekend te organiseren. Ook de setting wordt uniek: de enorme tent verhuist na het festival rechtstreeks naar Tommorowland. “We voelden dat er een enorme vraag was van onze lokale horeca om deel te nemen. Dit jaar geven we ook de bistro’s een platform”, zegt schepen van Evenementen Jan Morbee (GBL).

De indrukwekkende ‘Big Buck’-tent vlak voor het Casino stelde tijdens het eerste foodfestival op het strand niet teleur. De inrichting en volledige setting oogde al bij binnenkomst indrukwekkend. Er waren dan ook enkel lachende gezichten te zien onder de aanwezigen. Ook de vijftien chef-koks waren vol enthousiasme vanaf de eerste dag. Het is dan ook weinig verrassend te noemen dat het gemeentebestuur besloot een tweede editie te organiseren. “De reacties waren unaniem positief. Natuurlijk hadden we ongelofelijk geluk met het goede weer, maar we hebben vooral iets moois én uniek op poten gezet. Mensen mogen en kunnen ons zeker niet vergelijken met bijvoorbeeld KookEet in Brugge", zegt schepen Jan Morbee.

Twee weekends

De gemeente kreeg de voorbije maanden tal van kandidaturen binnen voor een plekje op het strand. Niet alleen van de lokale horeca, maar ook gerenommeerde zaken uit de rest van Vlaanderen wilden er graag bijzijn. Ook de bistro’s uit Knokke-Heist vroegen massaal of er een mogelijkheid was om deel te nemen. “Daarom hebben we beslist dat Mise en Plage dit jaar twéé weekends zal duren", zegt Morbee enthousiast. “De focus blijft wel liggen op de lokale horeca. We willen bezoekers het beste van Knokke-Heist en de Zwinstreek laten proeven.” Concreet wordt het eerste ‘Gastronomy Weekend' verzorgd door 20 topchefs met Michelinsterren of een minimale quotering van 13/20 in Gault&Millau. Eén week later nemen 20 talentvolle bistrochefs de keukenbooths in. “Op die manier willen we lokaal talent een platform geven”, zegt Jan Morbee, die nog aangeeft dat de weekends deze keer ook de maandag omvatten.

Tent voor Tommorowland

Mise en Plage kreeg vorig jaar - behalve voor de locatie en gerechten - ook heel wat lof voor de setting en omkadering. De indrukwekkende ‘Big Buck-tent’ was dan ook bepaald impressionant te noemen. “Op zich was er weinig reden om dat te veranderen, maar we hebben het tóch gedaan", glimlacht Morbee. “Kijk, we willen elk jaar vernieuwen en verrassen. Dit jaar pakken we uit met een indrukwekkende orangerie van staal en glas: Le Grand Palais. Vlak na Mise en Plage wordt de constructie trouwens afgebroken en verhuisd naar Tommorowland." Mise en Plage vindt plaats van 19-22 juni (Gastronomy Weekend) en van 26-29 juni (Bistronomy Weekend) en is geopend van 12 uur tot middernacht.