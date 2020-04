Fifty-One verrast woonzorgcentra en veiligheids- en hulpdiensten met boterkoeken Mathias Mariën

14 april 2020

12u29 0 Knokke-Heist Op paasmaandag verraste serviceclub Fifty-One Knokke-Heist de zorg- en hulpverleners met een doos vol boterkoeken.

De leden gingen langs bij de WZC Lindenhove Knokke, Olvo Heist, De Noordhinder Heist en OLV van Troost in Westkapelle. Ook het Boothuis in Heist en het begeleid wonenproject Francesco in Knokke kregen een bezoek. De medewerkers begaven zich eveneens naar het AZ Zeno in Knokke-Heist en Blankenberge. Tevens brachten ze boterkoeken bij het hulpcentrum 112, de brandweer en de politie zowel in Knokke-Heist als in Blankenberge. De serviceclub kon dit realiseren met de steun van de lokale bakkerij au Petit Pain d’Or, in de Kustlaan in Knokke-Heist. De serviceclub laat ook weten dat de gastronomische fietstocht in september verplaatst is naar zondag 12 september 2021.

