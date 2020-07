Fietspad van half miljoen euro verbindt station Knokke en Sportoase Mathias Mariën

06 juli 2020

09u42 0 Knokke-Heist Er wordt een nieuw fietspad aangelegd tussen het station van Knokke en Sportoase. Het gemeentebestuur ging een samenwerkingsovereenkomst aan met Duinenwater Group om het nieuwe traject aan te leggen langs de spoorweg.

Het nieuwe fietspad kost ongeveer 550.000 euro, al staat Duinenwater Group voor tachtig procent in voor de kosten. Het pad wordt 2,6 meter breed en zal worden aangelegd in asfalt met daarnaast een strook grasdallen. Daardoor ontstaat een berijdbare zone voor de brandweer van vier meter breed. Er komen ook drie doorsteken tussen het nieuwe fietspad en Duinenwater, zodat in de verkaveling een fijnmazig fiets- en wandelnetwerk ontstaat.

Voor fietsers in Duinenwater werd destijds een fietspad aangelegd langs de Henry Van De Veldelaan, maar dat pad ligt niet op een logische route. Daardoor volgt het merendeel van de fietsers de rijweg van Duinenwater, waar geen fietsvoorzieningen zijn. De combinatie met het pad voor de brandweer is daarom een ideale opportuniteit, klinkt het.