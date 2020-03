Fietsendieven met lef krijgen tot 20 maanden cel: duo stal zelfs op terugweg van politiekantoor Siebe De Voogt

02 maart 2020

16u20 0 Knokke-Heist Twee Polen van 25 en 38 jaar hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 20 maanden gekregen voor in totaal 7 fietsdiefstallen in Knokke-Heist. Het duo toonde veel lef. Ze werden door de politie opgepakt, maar wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. Op de terugweg van het politiebureau stalen ze doodleuk een elektrische fiets.

De twee fietsdieven werden op 24 september vorig jaar een eerste keer opgepakt door de politie Damme/Knokke-Heist. Ze waren die dag vanuit Brussel met de trein afgereisd naar de kust en gedroegen zich verdacht. In de rugzak van de mannen werden een slijpschijf en schroevendraaier aangetroffen. De politie slaagde er echter niet in om het duo te linken aan concrete feiten en moest hen laten gaan. Op weg van het politiekantoor naar het station graaiden de dieven echter een elektrische fiets mee, die tegen een haag stond langs de Van Steenestraat. Het slachtoffer deed meteen aangifte van de diefstal, waarop de twee verdachten werden geseind. Later die avond werden ze door de spoorwegpolitie opgepakt in het station van Brugge. Ze hadden de gestolen fiets nog bij zich.

Sebastian S. (25) kon gelinkt worden aan in totaal drie fietsdiefstallen. Hij had bij z'n arrestatie bovendien een mes op zak. Zijn kompaan Piotr W. (38) was bij dezelfde drie feiten betrokken en pleegde alleen nog eens vier fietsdiefstallen in Knokke-Heist. Op 22 juli stal hij bovendien 10 euro aan muntstukken uit het offerblok van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge. De man bekende alle feiten. Hij verklaarde de fietsen in Brussel om te ruilen voor heroïne. De rechter legde hem maandagmorgen een effectieve gevangenisstraf van 20 maanden op. Zijn kompaan kreeg 1 jaar cel, waarvan 4 maanden met uitstel.