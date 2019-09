Fietsdieven opgepakt vóórdat ze toeslaan, maar laten zich toch verleiden na vrijlating Bart Boterman

26 september 2019

15u55 0 Knokke-Heist De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Polen van 25 en 38 jaar aangehouden op verdenking van een fietsdiefstal in Knokke. Opvallend is dat de politie hen eerst had opgepakt omdat ze zich verdacht gedroegen. Ze werden vrijgelaten, maar sloegen dan toch toe.

Volgens het parket van Brugge werd het duo dinsdag opgemerkt door de politie van Damme/Knokke-Heist in verdachte omstandigheden. Het duo was eerder van Brussel naar Knokke gereisd met de trein. De argwaan van de patrouille was niet onterecht, want in hun rugzak zat een slijpschijf en een schroevendraaier. “Ze werden gearresteerd, maar er konden geen verdachte feiten aan hen worden gelinkt. Dinsdagavond mochten ze beschikken”, zegt het parket van Brugge.

Maar op weg van het politiekantoor naar het station lieten ze zich toch verleiden om een elektrische fiets te stelen. “De politie legde onmiddellijk de link met de Polen, waardoor ze in Brugge al met de gestolen fiets van de trein geplukt konden worden”, aldus het parket. De Spoorwegpolitie hielp mee bij de arrestatie. Het duo zit nu in voorhechtenis en moet volgende dinsdag voor de raadkamer komen. Dan wordt hun aanhouding al dan niet verlengd met een maand.