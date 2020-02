Fiets- en loopwedstrijd op strand van Knokke geannuleerd door kliffen en voorspelde storm Mathias Mariën

13 februari 2020

15u20 0 Knokke-Heist Door het aangekondigde stormweer op zondag wordt de Love Bike &Run in Knokke-Heist geannuleerd. “we kunnen de veiligheid van deelnemers en medewerkers niet garanderen”, klinkt het bij de Sportdienst van Knokke-Heist.

Voor zondag is sprake van hevige windstoten tussen de 80 à 90 km/u in combinatie met hevige regenval. “Met een doortocht op het strand, het Dir. Generaal Willemspark en Park 58, kunnen we de veiligheid van zowel deelnemers en medewerkers niet garanderen”, is de motivatie van de beslissing. De passage van de vorige storm in combinatie met hevige wind en springtij, hebben er ook voor gezorgd dat er momenteel langs het parcours van de Love Bike & Run zandkliffen werden gevormd. Na een plaatsbezoek op het strand besliste de organisatie in overleg met schepen Jan Morbee, het diensthoofd van de Sportdienst en diverse instanties, om geen risico’s te nemen en de wedstrijd te annuleren. “We betreuren het dan ook dat we deze beslissing moeten nemen, maar hebben gezien de gegeven omstandigheden geen andere keuze”, zegt de organisatie. Alle deelnemers worden per mail op de hoogte gebracht. Indien deze niet werd ontvangen kan je steeds contact opnemen met lovebikeandrun@knokke-heist.be