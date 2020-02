Fantast die 225 miljoen euro wou pompen in ploeg rond Greg Van Avermaet, mag gevangenis meteen verlaten Mathias Mariën

05 februari 2020

11u20 0 Knokke-Heist De 59-jarige fantast uit Knokke die beloofde 225 miljoen euro te pompen in een nieuwe wielerploeg rond Greg Van Avermaet, mag de gevangenis verlaten. De man werd veroordeeld tot 30 maanden cel met uitstel en is daardoor weer een vrij man. De rechter legde hem wel enkele strikte voorwaarden op. “De vraag is nu: waar moet mijn cliënt naartoe", zegt zijn advocaat Johan Platteau.

Serge G. wierp zich in het voorjaar van 2018 op als nieuwe geldschieter voor de wielerploeg rond Greg Van Avermaet, maar kwam nooit met geld over de brug. Nochtans klonken zijn plannen ambitieus én overtuigend. Zo speelde de vijftiger met het idee om de ploeg te bouwen rond Greg van Avermaet en Dylan Teuns. Huidig bondscoach Rik Verbrugghe moest fungeren in de sportieve staf. In die periode werkte ook de Zwitserse Luxemburger Marc Biver aan een nieuwe wielerploeg. De voormalige manager van Astana werd in het voorjaar van 2018 via mail benaderd door een potentiële geldschieter uit Knokke. Serge G. zou verspreid over negen seizoenen bereid geweest zijn om 225 miljoen euro in de nieuwe ploeg te pompen.

Eind juni 2018 geloofde Biver nog in het project, maar in die periode werd snel duidelijk dat Serge G. een fantast was. Op meerdere afspraken, onder andere in Nice, kwam de vermeende geldschieter gewoon niet opdagen. Hij legde ook nooit een bankgarantie voor. Foto’s van zijn vliegtuig en helikopter bleken vals. Na zijn arrestatie bleken ook de Israel Cycling Academy en zijn toenmalige manager Ran Margaliot het slachtoffer te zijn geworden van de man.

30 maanden cel

Serge G. vroeg tijdens de vorige zitting de vrijspraak en stelde dat hij nooit de intentie had om iemand op te lichten. Zijn advocaat stelde hem voor als een sukkelaar met een grote verbeeldingskracht die zich wou voordoen als de persoon die hij altijd wou zijn. De rechtbank is echter van mening dat er in de verschillende dossiers wel degelijk sprake is van poging oplichting en oplichting en veroordeelde de man uit Knokke tot 30 maanden cel met uitstel. Aan Marc Biver moet hij bovendien 1.000 euro schadevergoeding betalen voor het imagoverlies dat die laatste leed. Biver kreeg ook 1 euro provisie toegewezen voor bepaalde facturen die hij zou betaald hebben. Door het vonnis mag G., die al sinds april in voorhechtenis zit, de gevangenis meteen verlaten. Al is dat wel op bepaalde strikte voorwaarden. Zo moet de man psychologische begeleiding krijgen. “De vraag is nu waar mijn cliënt naartoe moet. Hij heeft niks of niemand”, zegt zijn advocaat Johan Platteau, die van mening blijft dat er in dit dossier geen sprake is van oplichting.