Fantast die 225 miljoen beloofde voor nieuwe ploeg rond Van Avermaet, vraagt vrijspraak: “Mijn cliënt is een sukkelaar” Mathias Mariën

08 januari 2020

12u42 0 Knokke-Heist Een 59-jarige man uit Knokke hangt twee jaar cel boven het hoofd voor oplichting. Serge G. wierp zich op als nieuwe geldschieter voor de wielerploeg rond Greg Van Avermaet, maar kwam nooit met geld over de brug. “Mijn cliënt is een sukkelaar. Hij deed zich voor als de persoon die hij altijd wou zijn”, zegt zijn advocaat.

Greg Van Avermaet, Dylan Teuns en Rik Verbrugghe: die ronkende namen wou Serge G. in 2018 aan zijn nieuw op te richten ploeg binden. In die periode werkte ook de Zwitserse Luxemburger Marc Biver aan een nieuwe wielerploeg. De voormalige manager van Astana werd in het voorjaar van 2018 via mail benaderd door een potentiële geldschieter uit Knokke. Serge G. zou verspreid over negen seizoenen bereid geweest zijn om 225 miljoen euro in de nieuwe ploeg te pompen.

Eind juni 2018 geloofde Biver nog in het project, maar in die periode werd snel duidelijk dat Serge G. een fantast was. Op meerdere afspraken, onder andere in Nice, kwam de vermeende geldschieter gewoon niet opdagen. Hij legde ook nooit een bankgarantie voor. Foto’s van zijn vliegtuig en helikopter bleken vals.

Sukkelaar

Biver en zijn advocaten legden uiteindelijk bij de Brugse onderzoeksrechter een klacht neer wegens oplichting. Na zijn arrestatie bleken ook de Israel Cycling Academy en zijn toenmalige manager Ran Margaliot het slachtoffer te zijn geworden van de man.

Serge G. beweerde dat hij 22 miljoen dollar uit een erfenis in het Israëlische pro-continentale wielerteam pompte, maar ook daar kwam dus niets van in huis. “De deskundige zegt dat beklaagde bewust bezig was met wat hij deed. Een valse naam, een denkbeeldig krediet, valse foto’s van vliegtuigen en helikopters... Voor ons is er wel degelijk sprake van oplichting. Behalve de reputatieschade is er ook de financiële schade zoals het verlies van loon”, zegt Bivers advocaat.

Ook het openbaar ministerie is van mening dat de feiten bewezen zijn. Zij vorderen een effectieve celstraf van twee jaar. Volgens de verdediging is er van oplichting evenwel geen sprake. “Mijn cliënt is een sukkelaar. Hij heeft geen vrouw, huis of kinderen. Eigenlijk heeft hij niks, behalve een grote verbeeldingskracht. Dat gebruikt hij om zichzelf interessant voor te stellen. Mijn cliënt gaf zijn nieuwe naam een bepaalde persoonlijkheid en achtergrond, de persoon die hij altijd wou zijn. Daardoor begon hij te liegen en bleef hij dat doen.”

De man vraagt in hoofdorde de vrijspraak. Uitspraak 5 februari.