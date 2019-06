Fan van zweten op het strand? Boek nu work-out met de voetjes in het zand Mathias Mariën

13u27 0 Knokke-Heist Voor het derde opeenvolgende jaar kan iedereen gedurende de maanden juli en augustus deelnemen aan de Crossfit Pop Up op Surfers Paradise in Knokke.

Vanaf 29 juni tem 25 augustus zijn er elke woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag super coole beach work outs onder leiding van ervaren en gediplomeerde specialisten. Groepen, verenigingen en bedrijven kunnen bovendien terecht voor privé boekingen buiten de vaste uren. Ook personal coaching is uiteraard mogelijk. De Pop UP beschikt over alle mogelijke crossfit materialen en een unieke Monkey XXL set up. Elke oefening is op maat van je lichaam, garandeert meer efficiëntie en maakt iedereen minder blessure gevoelig. Crossfit is echt voor iedereen en de omgeving zorgt ervoor dat genieten van de inspanning alleen maar intenser wordt. Ook de accommodatie van Surfers Paradise staat ter beschikking.

Een gratis intake gesprek om te ontdekken wat deze sport allemaal kan betekenen kan na afspraak via joachimcallebaut@crossfitlividium.com

Prijzen:

- Single 15€ /u

- 5 beurtenkaart 75 €

- 10 beurtenkaart 125 €

- Unlimited zomer 150 €

Studenten genieten 20 % korting.

Vaste uren:

Woensdag 10u-11u

Vrijdag 18.30u-19.30u

Zaterdag 10.30u-11.30u

Zondag 10.30u-11.30u