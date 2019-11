Familie Lena (66) vindt Vlaamse dokter die haar leven redde tijdens vakantie in Bretagne: “Ik deed enkel mijn plicht” Mathias Mariën

06 november 2019

08u22 0 Knokke-Heist De familie van de 66-jarige gehandicapte Lena Beeckman uit Burst (Erpe-Mere) heeft na een lange zoektocht de dokter gevonden die haar redde nadat Lena tijdens een uitstap in Bretagne getroffen werd door een levensbedreigende scheur in een hoofdslagader vlakbij haar hart. Volgende week volgt een ontmoeting.

“We hebben onze held gevonden”, zegt Sandy Osselaer, de nicht van Lena. “We hebben ondertussen telefonisch contact gehad met de dokter en hij is enorm blij dat tante aan het revalideren is.” De dokter zelf, Piet Cosyn (68), uit Knokke-Heist blijft bescheiden. “Ik heb alleen gehandeld zoals het hoort. Het is vooral dankzij het medische team dat haar achteraf behandelde, dat ze er is doorgekomen."

Ontmoeting

De 66-jarige vrouw werd op dinsdag 17 september tijdens een uitstap in de buurt van het Franse Rennes onwel op een parking bij het verlaten van de bus. “Ondanks de goede zorgen was er heel wat paniek, maar toen verscheen plots letterlijk een redder in nood”, vertelt Sandy Osselaer. “Hij schatte meteen in dat er meer aan de hand was en redde zo haar leven. Het is een held.” Lena maakt het ondertussen goed en revalideert in het KEI in Oostduinkerke. Op 11 november gaat de reddende dokter haar een bezoekje brengen.